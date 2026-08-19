Ελεύθερος αφέθηκε πριν από λίγο και μετά την απολογία του , ο οδηγός ταξί που έκανε παράνομη αναστροφή στην παραλιακή στο ύψος της Βούλας και είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 39χρονου μοτοσυκλετιστή ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Στον οδηγό ταξί επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ενώ του αφαιρέθηκε επ’ αόριστον το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης .

Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό κακουργήματος και της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του δήλωσε συντετριμμένος ενώ υποστήριξε ότι δεν είδε την πινακίδα που έδειχνε ότι απαγορευόταν η αναστροφή και πίστευε ότι ήταν νόμιμη.

Η εξέλιξη της υγείας του θύματος θα καθορίσει και τη συνέχεια της ανακριτικής διαδικασίας καθώς υπάρχει περίπτωση να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο .