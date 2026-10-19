Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Μια απροσδόκητη -αν μη τι άλλο- τροπή παίρνει η υπόθεση του καθηγητή – γυμναστή σχολείου της Βούλας, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος μαθητών Γυμνασίου, συμπεριλαμβανομένης μίας 13χρονης μαθήτριας.

Όπως αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», σε κατάληψη υπέρ του εκπαιδευτικού προχώρησαν τη Δευτέρα (19/10), μαθητές του 1ου Λυκείου Βούλας, οι οποίοι μάλιστα ανήρτησαν και πανό, στο οποίο γράφουν χαρακτηριστικά: «Δικαίωση στον καθηγητή μας!!!».

Βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας» από το 1ο Λύκειο Βούλας:







Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του 58χρονου εκπαιδευτικού, έπειτα από τη σοβαρή καταγγελία που έκανε η μητέρα μίας 13χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, όταν ο εκπαιδευτικός παρενόχλησε την ανήλικη, αγγίζοντάς την στον μηρό.

Την πόρτα των Αρχών πέρασαν ακόμη δύο μαθητές του σχολείου, οι οποίοι προέβησαν σε ανάλογες καταγγελίες. Τα δύο αγόρια υποστήριξαν ότι ο ίδιος καθηγητής τα αγγίζει στα γεννητικά όργανα.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην απομάκρυνση του γυμναστή που εμπλέκεται στην υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 13χρονης μαθήτριας σε σχολική μονάδα της Βούλας.

Με εντολή της αρμόδιας Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο εκπαιδευτικός έχει τεθεί άμεσα σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, παύοντας κάθε εκπαιδευτική του δραστηριότητα, ενώ παράλληλα έχουν ήδη τροχοδρομηθεί οι απαραίτητες πειθαρχικές διαδικασίες.

Όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, μόλις περιήλθαν σε γνώση του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, οι σοβαρές καταγγελίες για το περιστατικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, δόθηκε εντολή για την κατεπείγουσα διεξαγωγή ΕΔΕ.

Στόχος της διοικητικής έρευνας είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος και ο καταλογισμός των τυχόν ευθυνών.