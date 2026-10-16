Στην απομάκρυνση του γυμναστή που εμπλέκεται στην υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης 13χρονης μαθήτριας σε σχολική μονάδα της Βούλας προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας.

Με εντολή της αρμόδιας Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο εκπαιδευτικός τέθηκε άμεσα σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, παύοντας κάθε εκπαιδευτική του δραστηριότητα, ενώ παράλληλα έχουν ήδη τροχοδρομηθεί οι απαραίτητες πειθαρχικές διαδικασίες.

Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ)

Όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, μόλις περιήλθαν σε γνώση του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, οι σοβαρές καταγγελίες για το περιστατικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, δοθηκε εντολή για την κατεπείγουσα διεξαγωγή ΕΔΕ.

Στόχος της διοικητικής έρευνας είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος και ο καταλογισμός των αναλογουσών ευθυνών.