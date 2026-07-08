Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς δεν κατέληξε σε τραγωδία, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 8 Ιουλίου, στη Βούλα. Δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Ζακύνθου.

Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε την ανατροπή και των δύο αυτοκινήτων, τα οποία ακινητοποιήθηκαν αναποδογυρισμένα στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης και τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από τη σύγκρουση αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκαν ελαφρά οι επιβαίνοντες. Ωστόσο, ένας από τους οδηγούς κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί προληπτικά στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.