Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στην παραλιακή λεωφόρο στην περιοχή της Βούλας, όταν δύο αυτοκίνητα που οδηγούσαν δύο 30χρονοι, συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Στα δύο οχήματα δεν επέβαιναν άλλοι επιβάτες και ευτυχώς οι δύο άνδρες δεν τραυματίστηκαν και βγήκαν σώοι και αβλαβείς, παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Το σημείο θεωρείται καρμανιόλα, καθώς έχουν σημειωθεί και άλλες φορές τροχαία, λόγω περιορισμένης ορατότητας, εξαιτίας δέντρων που υπάρχουν στην περιοχή.