Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης επέφεραν καίριο πλήγμα στη δράση 24χρονου διακινητή ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Βούλας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 18-12-2025, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή της Βούλας, εντόπισαν τον 24χρονο να οδηγεί όχημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στα πίσω καθίσματα του οχήματος, βρέθηκαν -2- νάιλον σακούλες που περιείχαν συνολικά -1- κιλό ακατέργαστης κάνναβης, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσαν σε αυτό και είχε δηλωθεί ως κλαπέν από τον ιδιοκτήτη του στις 15-9-2025 από την περιοχή της Βούλας.

Κατόπιν, ο 24χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στην οικία και σε αποθήκη του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-116- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -68- κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

μαχαίρι,

-4- ζευγάρια γάντια,

-2- κράνη,

-3- κινητά τηλέφωνα και

κλειδί μοτοσυκλέτας.

Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας εντοπίστηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία όπως διαπιστώθηκε είχε δηλωθεί κλοπή στις 5-11-2025 από την περιοχή των Πατησίων, ενώ ακόμα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσε σε αυτή.

Σημειώνεται, ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.