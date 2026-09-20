Ένα ασύλληπτο περιστατικό που κατέληξε σε τραγωδία εκτυλίχτηκε το πρωί της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου, στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όταν ένας διαπληκτισμός για ασήμαντη αφορμή οδήγησε στον θάνατο έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Το ρολόι έδειχνε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, όταν τα αίματα στην παραλία άναψαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας 82χρονος άνδρας δέχτηκε άγρια επίθεση και ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και μία 21χρονη. Το απίστευτο της υπόθεσης είναι πως η θανατηφόρα συμπλοκή φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή τη διεκδίκηση μίας ξαπλώστρας.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 82χρονο, φέροντας σοβαρά τραύματα και τον διακόμισε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, ο ηλικιωμένος δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 11:00 το πρωί.

Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για το περιστατικό. Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 76χρονος και η 21χρονη, καθώς και ένας υπάλληλος ασφαλείας της παραλίας, προσήχθησαν και βρίσκονται στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό συμβάν.