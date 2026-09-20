«Κακιά στιγμή, κακιά η ώρα… Αυτός είχε πέντε-έξι καρέκλες και ξαπλώστρες πιασμένες μόνο για δύο άτομα. Όταν πήγαμε να πάρουμε μία, επιτέθηκε στην κοπέλα, που είναι ΑμεΑ, και της έριξε μπουνιά. Όταν τον ρώτησα γιατί χτυπάει γυναίκες, μου κοπάνησε κι εμένα μία στο σαγόνι και έπεσα κάτω ζαλισμένος», περιγράφει ο 76χρονος, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην Ακτή Βουλιαγμένης.

«Το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Εγώ έπεσα κάτω ζαλίστηκα, σηκώθηκα. Μετά πού σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Κόσμος πολύς μαζεύτηκε εκεί και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι ΑμεΑ. Δεν τρόμαξε; Αφού έπαθε σοκ, έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους αυτούς δεν ξέρω» δήλωσε ο 76χρονος στο MEGA.

Μοιραία κατάληξη για τον 82χρονο

Η συμπλοκή, που ξεκίνησε λίγο πριν τις 10 το πρωί για την κατοχή μιας ξαπλώστρας, κατέληξε σε τραγωδία. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο 82χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στην παραλία, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς.

Διακομιδή και προσπάθειες ανάνηψης

Στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση με τους παρευρισκόμενους να σπεύδουν να βοηθήσουν. Ο 82χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα. Παράλληλα, η 21χρονη κοπέλα ΑμεΑ, που ήταν μαζί με τον 76χρονο, υπέστη ισχυρό σοκ και κρίση πανικού από τη βίαιη εξέλιξη του περιστατικού.