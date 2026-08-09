Η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου κορυφώνεται σήμερα, Κυριακή, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς τα νησιά, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ενόψει Δεκαπενταύγουστου, η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαιτέρως αυξημένη, τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα 100% και έχουν ως προορισμό κυρίως τις Κυκλάδες.

Σημειώνεται πως το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους.

Στο «κόκκινο» ο Πειραιάς και η Ραφήνα

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις και τα στοιχεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 23 δρομολόγια που θα μεταφέρουν 34.441 ταξιδιώτες.

Από τη Ραφήνα σήμερα θα εκτελεστούν 15 δρομολόγια με 7.320 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 11 αναχωρήσεις με 3.167 ταξιδιώτες.

56.400 ταξιδιώτες έφυγαν χθες, Σάββατο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου, αναχώρησαν από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό περίπου 56.400 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Ακόμα και την Παρασκευή, η εικόνα στα λιμάνια ήταν αντίστοιχη. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι, με 30.009 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια με 10.545 ταξιδιώτες. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 20 πλοία μεταφέροντας 10.304 άτομα, και από το Λαύριο 12 πλοία με 4.088 επιβάτες.

Λόγω της έντονης κίνησης που δημιουργείται ενόψει Δεκαπενταύγουστου, οι Αρχές συνιστούν οι ταξιδιώτες να εισέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του προσωπικού, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να διεξάγονται ομαλά οι αναχωρήσεις των πλοίων.