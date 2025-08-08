Ένα κομμένο καλώδιο της ΔΕΔΔΗΕ σε κολώνα ηλεκτροδότησης, από το οποίο προκλήθηκε βραχυκύκλωμα και σπινθήρες, ήταν η αιτία που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα, η οποία κατακαίει δασική έκταση αλλά και κατοικίες, ενώ στοίχισε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο συνάνθρωπό μας. Στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν ισχυρά στοιχεία ότι η φωτιά ξέσπασε από το βραχυκύκλωμα στο κομμένο καλώδιο που πυροδότησε την καύσιμη ύλη.

Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι έχουν κληθεί για να δώσουν κατάθεση στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, αλλά και το βίντεο που κατέγραψε την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε απόσταση 500 μέτρων από την πλινθόκτιστη κατοικία στο Τογάνι όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο ηλικιωμένος.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι πολύ μεγάλο καθώς οι ισχυροί άνεμοι κάνουν την φωτιά να απλώνει σαν βεντάλια κατακαίγοντας τα πάντα στο πέρασμά της, ενώ η κατάσταση από τους πυκνούς καπνούς είναι αποπνικτική, δυσκολεύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων Πυρόσβεσης.

