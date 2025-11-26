Βίντεο – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκου

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική εκδήλωση ετοίμασε η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., ο πρόεδρος της Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, τιμώντας πρόσωπα που με τις πράξεις και τη στάση ζωής τους ανέδειξαν τις αξίες της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας και της ανθρώπινης δύναμης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Dia Noche στη Μαρίνα Αλίμου.

Μια βραδιά αφιερωμένη στους ναυτικούς αλλά και σε πολίτες που, μέσα από μικρές ή μεγάλες πράξεις, απέδειξαν ότι η ανθρωπιά μπορεί να γίνει φάρος σε δύσκολες στιγμές. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν τιμητικά βραβεία, τα οποία απονεμήθηκαν σε ανθρώπους που ξεχώρισαν για την προσφορά τους, την αυταπάρνηση και το παράδειγμά τους προς την κοινωνία. Οι λόγοι βράβευσης αφορούν πράξεις θάρρους, κοινωνικής ευαισθησίας, υποστήριξης προς συνανθρώπους και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Η βραδιά αποτέλεσε φόρο τιμής σε εκείνους που δείχνουν ότι η θάλασσα δεν είναι μόνο επάγγελμα, αλλά τρόπος ζωής και ότι η προσφορά δεν γνωρίζει σύνορα. Μέσα από αυτή την εκδήλωση, η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. επιχείρησε να αναδείξει ιστορίες πραγματικής δύναμης που συχνά μένουν αφανείς.

Δείτε βίντεο από τη συγκινητική βραδιά:

Δείτε φωτογραφίες από την λαμπερή εκδήλωση:

Πιο συγκεκριμένα τιμήθηκαν οι παρακάτω:

1. Μιχαήλ Πάνου – “Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι”

Ο μικρός 13χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ, Μιχαήλ Πάνου, έγινε σύμβολο πίστης και αισιοδοξίας, στέλνοντας μήνυμα ζωής σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη.

2. Ιωάννης Παπαθανασίου – Τυφλός μαθητής, σημαιοφόρος της ψυχής

Μαθητής Γ’ Γυμνασίου της Γαβαλού Αγρινίου, τυφλός αλλά με “όραση ψυχής”, σήκωσε με τιμή τη γαλανόλευκη στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025 που μας έκανε όλους να νιώσουμε δέος και συγκίνηση.

3. Χαράλαμπος Ταιγανίδης – Παραολυμπιονίκης κολύμβησης & παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Έλληνας παρακολυμβητής ολοκλήρωσε έναν αληθινό άθλο, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στη μεγαλύτερη απόσταση κολύμβησης από την Κάτω Πάφο έως την Λάρνακα χωρίς διακοπή κολυμπώντας ασταμάτητα 80.45 ναυτικά μίλια για περισσότερο από 60 ώρες. Η προσπάθειά του είχε σκοπό τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη για τη ζωή ενώ παράλληλα μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα: «Τα όνειρα όρια δεν έχουν.»

4. Όλγα Τζέτζη– Παιδίατρος με καρδιά και ψυχή

Η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη έσωσε έναν 65χρονο τουρίστα που υπέστη ανακοπή στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο του 2025, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ και επαναφέροντάς τον στη ζωή.

5. Γιώργος Νικολόπουλος– Ναυαγοσώστης, ήρωας της καθημερινότητας

Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος έσωσε ένα τρίχρονο κοριτσάκι από πνιγμό στην παραλία Καβουρίου στο Κατάκολο Ηλείας. Η πράξη του αποτελεί υπόδειγμα ευθύνης, ήθους και ανθρωπιάς.

6. Γκόγκα Λεβιάν – Πράξη αυτοθυσίας στον ποταμό Άραχθο

Έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα ορμητικά νερά του Άραχθου. Μια πράξη γενναιότητας που συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα και μας θυμίζει τη δύναμη της ανιδιοτέλειας και της αλληλεγγύης.

7. Αργύρης Δουκίδης – Ανθυπασπιστής Λ.Σ., διάσωση στο λιμάνι του Πειραιά

Με πίστη στο καθήκον, ο ανθυπασπιστής Αργύρης Δουκίδης έπεσε στη θάλασσα για να σώσει έναν άνδρα στο λιμάνι του Πειραιά. Πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και επαγγελματισμού που μας γεμίζει υπερηφάνεια.

8. Κώστας Κριτζιλάκης & Ραφαέλα Φουρναράκη – Ζευγάρι δύναμης και έμπνευσης

Ένα ζευγάρι ΑΜΕΑ που αποδεικνύει μέσα από τα social media ότι η ζωή δεν ορίζεται από τα εμπόδια, αλλά από την αγάπη, το χαμόγελο και την πίστη στον εαυτό μας.

9. Γιώργος Δούβας – Υπεραθλητής και άνθρωπος της προσφοράς

Ο Γιώργος Δούβας, με ψυχική δύναμη και πίστη, κολύμπησε 10 ναυτικά μίλια από την Κω έως τη Νίσυρο σε 7 ώρες και συνέχισε τρέχοντας 6 χλμ έως την Παναγία τη Σπηλιανή, αφιερώνοντας τις επιτυχίες του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς στο νησί της Κω. Τον τιμούμε για το έργο και το παράδειγμά του προς όλους μας.

10. Γιώργος Μεγαρίτης– Αστυφύλακας που έσωσε μητέρα και παιδί στο Αλιβέρι Εύβοιας

Με αυταπάρνηση και γενναιότητα, ο αστυφύλακας ΑΤ Χαλκίδας Γιώργος Μεγαρίτης έπεσε στη θάλασσα για να σώσει δυο λουόμενες μητέρα και κόρη από βέβαιο πνιγμό.

11. Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Παπαθανάσης, Γιώργος Κώτσηρας, Θάνος Πετραλιάς- Παράδειγμα ηγεσίας, συνεργασίας και διορατικότητας

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών που εργάζεται με προσήλωση και υπευθυνότητα για τη διαμόρφωση μιας δίκαιης και βιώσιμης φορολογικής πολιτικής. Με τη συμβολή τους λύθηκε το χρόνιο πρόβλημα της φορολόγησης των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

12.Φίλιππος Φόρτωμας, Βουλευτής Κυκλάδων– ένας άνθρωπος με όραμα και βαθιά αγάπη για τα νησιά.

Στέκεται διαρκώς στο πλευρό των νησιωτών στηρίζοντας του, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και διεκδικεί λύσεις για την καθημερινότητά τους. Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση προσπάθησε να αποφύγει τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αλλά και την επαναφορά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Ακόμη συνέβαλε με παρέμβαση του για την ενίσχυση της προστασίας του μνημείου της Πορτάρας και την αποτροπή φαινομένων φθοράς και ασέβειας.

Η δράση του αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωση του στα νησιά των Κυκλάδων και στους ανθρώπους τους.

13. Χρήστος Ζούμπος, Πλοίαρχος – Λιμενάρχης Λαυρίου.

Ένα φωτεινό παράδειγμα αξιωματικού, που διακρίνεται για την πολύτιμη προσφορά του, το σπουδαίο έργο του και την απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον. Η παρουσία του στο Λιμεναρχείο Λαυρίου αποτελεί σημείο αναφοράς για το ήθος και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

14. Βασίλειος Μπικάκης Κεντρικός Λιμενάρχης Ελευσίνας, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. – ένας άνθρωπος με απαράμιλλο ήθος, αυταπάρνηση και βαθιά αίσθηση καθήκοντος.

Η προσφορά του αποτελεί πηγή έμπνευσης και αξιέπαινο παράδειγμα για όλους. Η ακεραιότητα, ο επαγγελματισμός και η αδιάκοπη προσπάθειά του να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, τιμούν το Λιμενικό Σώμα στο σύνολό του.

15. Λάμπρος Κατσαρός, Διευθυντής ΜΜΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Politis Group – Ένας άνθρωπος με συνέπεια, ήθος και γνήσιο ενδιαφέρον.

Υπέρμαχος της προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών στη ναυτιλία και της ανάδειξης των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία διαλόγου και συνεργασίας.

16. Αλέξανδρος Μπαλλής, Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Διοικητής Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Μεγάρων- Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας – άνθρωπος με υπευθυνότητα, αμεσότητα και ήθος

Η διαρκής του προσφορά, ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα που επιδεικνυει καθημερινά αποτελούν πηγή έμπνευσης και αξιέπαινο παράδειγμα προς όλους. Με το ήθος και την αφοσίωσή του, τιμά όχι μόνο την υπηρεσία του, αλλά και το Λιμενικό Σώμα συνολικά