Επιμέλεια: Κ. Κ.

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε η 18η φιλική συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA), κατά την οποία τιμήθηκε ο Γιώργος Τσούκαλης, επίτιμο μέλος της Ένωσης.

Η τοπική IPA Λάρισας αναγνώρισε την πολυετή του προσφορά στον αγώνα κατά της αρχαιοκαπηλίας, καθώς και για τη συνεργασία του με την Ελληνική Αστυνομία. Την τιμητική πλακέτα επέδωσε στον κ. Τσούκαλη ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της IPA, Στρατηγός Βλάσσης Βαλατσός.

Αναγνώριση και ηθική επιβράβευση

Ο κ. Τσούκαλης ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο της IPA Λάρισας και τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης, Αχιλλέα Καλαμπούκα, για την τιμή στο πρόσωπό του, τονίζοντας ότι η αναγνώριση αυτή αποτελεί ηθική επιβράβευση των προσπαθειών του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τον μακροχρόνιο αγώνα του ενάντια στην αρχαιοκαπηλία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ιατροδικαστής Λάρισας, Ρουμπίνη Λεοντάρη, ανέπτυξε το θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατροδικαστική», παρουσιάζοντας σύγχρονες εφαρμογές και προοπτικές στον κλάδο.