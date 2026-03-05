Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου στα γραφεία της Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, τιμήθηκε ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής και συγγραφέας Γιώργος Τσούκαλης.

Ο Γιώργος Τσούκαλης απέσπασε το Α΄ Βραβείο Ολοκληρωμένου Έργου για το νέο του βιβλίο με τίτλο «Γεννάει η αγάπη την ντροπή», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δερέ. Το βιβλίο έχει ήδη προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεματολογία και την κοινωνική του προσέγγιση.

Την κριτική επιτροπή της βράβευσης αποτέλεσαν ο πρόεδρος της Ένωσης, Λευτέρης Β. Τζόκας και ο ταμίας, Παύλος Χρήστου, ενώ εισηγήτρια ήταν η αντιπρόεδρος, Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου.

Δείτε βίντεο από τη βράβευση:

Η πρόταση για την απονομή του Α΄ Βραβείου Ολοκληρωμένου Έργου στο βιβλίο του Γιώργου Τσούκαλη έγινε από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και έτυχε άμεσης και θετικής ανταπόκρισης από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γιώργος Τσούκαλης ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο της Ένωσης, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση του έργου του.

Η βράβευση αυτή αποτελεί μια σημαντική διάκριση για τον συγγραφέα και επιβεβαιώνει τη συμβολή του στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

Τη βράβευση ο Γιώργος Τσούκαλης αφιέρωσε στο γιο του, Δημήτρη Τσούκαλη.