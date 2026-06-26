Τα Βραβεία «Λιόπετρα» αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης προσωπικοτήτων που έχουν προσφέρει ουσιαστικά στον πολιτισμό, την επιστήμη, την κοινωνία, τον αθλητισμό και τον άνθρωπο. Ο θεσμός δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον Σύλλογο «Νέοι Ορίζοντες» Δήμου Ευρώτα, υπό την προεδρία της Λέτας Λειμονίτη, η οποία με συνέπεια και όραμα εργάζεται εδώ και χρόνια για την ανάδειξη του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από τις δράσεις του συλλόγου και ιδιαίτερα στο πλαίσιο των Πανελλήνιων Χορωδιακών Φεστιβάλ Ευρώτα, τα Βραβεία «Λιόπετρα» έχουν καταξιωθεί ως ένας θεσμός πανελλήνιας εμβέλειας, τιμώντας ανθρώπους που με το έργο και την πορεία τους αποτελούν πρότυπα για την ελληνική κοινωνία.

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του θεσμού κατέχει ο επίτιμος πρόεδρος των «Νέων Οριζόντων», Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος έχει διακριθεί για τον πολυετή αγώνα του κατά της αρχαιοκαπηλίας και για τη συμβολή του στη διάσωση σημαντικών πολιτιστικών θησαυρών της χώρας. Η ανακήρυξή του ως επίτιμου προέδρου αποτέλεσε αναγνώριση της προσφοράς του στον πολιτισμό και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια των ετών, το Βραβείο «Λιόπετρα» έχει απονεμηθεί σε εξέχουσες προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους της δημόσιας ζωής. Ανάμεσα στους τιμηθέντες συγκαταλέγονται οι πρώην Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο Ιωάννης Μαρωνίτης, η δημοσιογράφος Νίνα Διακοβασίλη, ο ιστορικός και συγγραφέας Σαράντος Καργάκος, η δημοσιογράφος Ζήνα Κουτσελίνη, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Γιώργος Κατσαρός, ο αείμνηστος μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσσας, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάρκος Σεφερλής, ο ηθοποιός Λάκης Κομνηνός, ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου, οι καταξιωμένες μαγείρισσες Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και Βέφα Αλεξιάδου, η πρωταθλήτρια Έρικα Πρεζεράκου, η Εθνική Ομάδα Συγχρονισμένης Κολύμβησης Ελλάδας, η ψυχολόγος και συγγραφέας Τένια Μακρή, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, η δημοσιογράφος Χριστίνα Λαμπίρη, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της Εκκλησίας, της αυτοδιοίκησης, των γραμμάτων, των τεχνών και της κοινωνικής προσφοράς.

Στη μακρά πορεία του θεσμού προστέθηκαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού, όπως ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης, ενώ κάθε χρόνο η λίστα των βραβευθέντων εμπλουτίζεται με ανθρώπους που διακρίνονται για το έργο, την προσφορά και το ήθος τους. Τα Βραβεία «Λιόπετρα» δεν αποτελούν απλώς μια τιμητική διάκριση, αλλά μια έμπρακτη αναγνώριση της αφοσίωσης, της δημιουργίας και της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

Σήμερα, χάρη στο όραμα της fπροέδρου Λέτας Λειμονίτη, στη στήριξη του επίτιμου προέδρου Γιώργου Τσούκαλη και στη συλλογική προσπάθεια των μελών του Συλλόγου «Νέοι Ορίζοντες», τα Βραβεία «Λιόπετρα» συνεχίζουν να αποτελούν έναν ζωντανό θεσμό πολιτισμού, αναδεικνύοντας προσωπικότητες που εμπνέουν, δημιουργούν και αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος του συλλόγου τα βραβεία έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη ευαισθησία με την σπαρτιάτικη πειθαρχία με την Μανιάτικη ελευθερία με του Γυθείου την αλμύρα, της Μονεμβασιάς τα μύρα, του Μυστρά την αγκαλιά και της Σκάλας την ευωδιά.