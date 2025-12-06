O κόσμος στα Φάρσαλα είναι τρομαγμένος από την κακοκαιρία Byron και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Ο ποταμός Ενιπέας φούσκωσε από το νερό, ενώ έως κι αυτή την ώρα έχει διακοπεί η διέλευση της γέφυρας μεταξύ Μεγάλου με Μικρού Ευυδρίου. Για την εξέλιξη του φαινομένου, δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της Κοινότητας Ευυδρίου, Σοφοκλής Ατόσογλου.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας:

Κάτοικοι του Μικρού Ευυδρίου για τον φουσκωμένο Ενιπέα:

Τα νερά του Ενιπέα πέρασαν σε σπίτια στην Υπέρεια Φαρσάλων:

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι έχει σταματήσει η βροχόπτωση από το Δομοκό, κάτι που δείχνει πως δεν θα έρθει μεγαλύτερος όγκος νερού προς το σημείο.

Οι κάτοικοι, ωστόσο, δηλώνουν πως δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ από το φόβο τους και ότι πρέπει να είναι σε επιφυλακή. «Αντιμετωπίζουμε τα ίδια κάθε φορά, απλά αλλάζει η ημερομηνία», σημειώνουν.

Τέλος, σύμφωνα με τις καιρικές προβλέψεις το φαινόμενο αναμένεται να εξασθενήσει το μεσημέρι.