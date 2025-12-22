Πριν ακόμα κλείσει ένα μήνα ζωής επιβιβάστηκε σε μεγάλο σκάφος για να ακολουθήσει τους γονείς του σε ένα ταξίδι για ένα καλύτερο μέλλον.

Η συγκίνηση των λιμενικών όταν είδαν το βρέφος

Η παρουσία ενός βρέφους μόλις 25 ημερών συγκίνησε τους λιμενικούς που το είδαν στην αγκαλιά της μητέρας του, που ήταν επιβάτης σε μία από τις τέσσερις καραβιές με μετανάστες που έφτασαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Το 25 ημερών κοριτσάκι από το Σουδάν σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του αλλά μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου.

Πηγή: patris