Αναστάτωση προκλήθηκε στον Πύργο Ηλείας με άνδρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος πήρε το δίχρονο εγγόνι του από την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Πύργου, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των γιατρών.

Το παιδί νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί την περασμένη Τετάρτη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, είχε καταναλώσει χλωρίνη την ώρα που βρισκόταν υπό την επίβλεψή του. Αρχικά το βρέφος μεταφέρθηκε στο Πολυιατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Οι παιδίατροι του νοσοκομείου τόνισαν την ανάγκη για τη συνέχεια της νοσηλείας, καθώς το δίχρονο διέτρεχε υψηλό κίνδυνο να εμφανίσει χημική πνευμονία, αλλά ο παππούς επέμεινε. Τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, πήρε το αγοράκι από το Νοσοκομείο χωρίς να ενημερώσει, θέτοντας τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν αναζητήσεις, εντοπίζοντας τελικά τον άνδρα το επόμενο πρωί στον Πύργο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί είχε πρόσβαση στην χλωρίνη, αλλά και το τι οδήγησε τον παππού να το απομακρύνει από το νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, προχθές 15-4-2026 το απόγευμα, στα Λεχαινά, ο κατηγορούμενος είχε προσωρινά την εποπτεία του δίχρονου εγγονιού του, που προέβη σε κατάποση χλωρίνης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Πολυιατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου, για νοσηλεία

Ο κατηγορούμενος προχθές 15-4-2026 τα μεσάνυχτα πήρε από την παιδιατρική του νοσοκομείου τον εγγονό του και αποχώρησε, παρά τις οδηγίες των ιατρών για παραμονή του ανήλικου στο νοσοκομείο καθώς υφίστατο κίνδυνος να υποστεί χημική πνευμονία, με αποτέλεσμα να τεθεί η υγεία του παιδιού σε κίνδυνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας».

Πηγή: Patrisnews