Ένα βρέφος περίπου 10 μηνών, μεταφέρθηκε σήμερα στο Νοσοκομείο Βόλου. Το παιδί φαίνεται ότι έπεσε από την κούνια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί του Αχιλλοπούλειου εξέτασαν επισταμένως το βρέφος και αποφάσισαν να γίνει η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για πιο εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση και εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί της Λάρισας ανέλαβαν άμεσα το παιδί, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε επείγουσα επέμβαση. Το βρέφος προέρχεται από οικογένεια Ρομά.

Οι Αρχές και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του βρέφους, ενώ οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν πλήρη εικόνα για το εύρος των τραυμάτων.

Πηγές: Magnesianews.gr – ΕΡΤ

