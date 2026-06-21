Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας έχει εισαχθεί και νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 7 μηνών, το οποίο φέρει κάταγμα στο μηρό, καθώς και τραύματα στο κεφάλι. Η εισαγωγή του μωρού έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με την κατάσταση της υγείας του να τελεί υπό τη στενή και συνεχή παρακολούθηση των γιατρών.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η φύση των τραυμάτων, αλλά και ο συνδυασμός τους, δημιουργούν ισχυρές υποψίες για ενδεχόμενη κακοποίηση του βρέφους. Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα χτυπήματα δεν δικαιολογούνται από κάποιο τυχαίο ατύχημα, γεγονός που τους ώθησε να κινητοποιήσουν αμέσως τον κρατικό μηχανισμό.

Για το περιστατικό έχει ήδη λάβει γνώση η Υπηρεσία Ασφαλείας, προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα το περιβάλλον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό υπέστη αυτούς τους τραυματισμούς.