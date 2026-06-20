Ολική ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σημειώνεται μετά τις νεότερες εξελίξεις που προέκυψαν μέσα στην ημέρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αξιόπιστες αστυνομικές πηγές από την περιοχή, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος που ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, μέσα στο βαν το οποίο χρησιμοποιούσε ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας και ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος συνελήφθη αργά χθες το βράδυ (19/6) στην Αγυά Χανίων από τις αστυνομικές Αρχές.

Το συγκεκριμένο εύρημα λοιπόν, στο όχημα το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ο 43χρονος άνδρας που συνελήφθη για ναρκωτικά και συγκεκριμένα για δενδρύλλια κάνναβης τα οποία εντοπίστηκαν σε χώρο που χρησιμοποιούσε, ανοίγει εκ νέου τον κύκλο των ερευνών, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον την πιθανότητα να έχει πέσει θύμα ανθρωποκτονίας η 45χρονη γυναίκα, από τον ενοικιαστή της. Τα δείγματα αίματος που ελήφθησαν από το βαν, έχουν αποσταλεί για να ελεγχθούν, όπως επίσης και η σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στην οικία και φέρει ίχνη αίματος, από την προσπάθεια του 43χρονου να καθαρίσει τον χώρο.

Παράλληλα οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην τηλεόραση αλλά και στο πάτωμα της οικίας που διέμενε ο 43χρονος, ανήκουν στη 45χρονη γυναίκα, καθώς ταυτοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πολύ σύντομα αναμένεται να μεταβεί στην Κρήτη κλιμάκιο του Εγκληματολογικών Ερευνών ώστε να γίνει έρευνα σπιθαμή προς σπιθαμή μέσα στο οίκημα αλλά και στο βαν του 43χρονου Σκοπιανού.

Επίσης σύμφωνα με αξιόπιστες αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος όταν συνελήφθη, είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητο του αλλά και το κινητό του τηλέφωνο, σε αρκετά μεγάλη απόσταση, από το σημείο που τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Ενέργεια που μεταφράζεται από τις Αρχές, ως προσπάθεια να εξαφανιστεί και να κάνει όσο πιο δύσκολο γίνεται τον εντοπισμό του.

Με βάση λοιπόν, όλα τα παραπάνω δεδομένα, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 43χρονου υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας καθώς οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο σπίτι που διέμενε όσο και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί με την ομάδα αίματος της άτυχης Σταυρούλας.

Ο 43χρονος δεν έχει ομολογήσει ακόμη και εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ωστόσο οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν πλέον και τα επίσημα αποτελέσματα από τους ελέγχους των ευρημάτων στα Εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αποφασίσουν τι θα πράξουν στη συνέχεια.

Επί του παρόντος, ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, εντός της ημέρας με την κατηγορία της καλλιέργειας 13 δενδρυλίων χασίς.