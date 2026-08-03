Το θαύμα της πυρκαγιάς και η ιδέα της δημιουργίας

Η ιστορία της εικόνας της «Παναγίας της Μελισσούς» ξεκινά από το καταστροφικό συμβάν της 15ης Απριλίου 2019, όταν η πυρκαγιά κατέστρεψε την οροφή του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων (Notre-Dame). Στην οροφή του ναού φιλοξενούνταν περίπου 200.000 μέλισσες, οι οποίες παρά τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες και τη σφοδρότητα της φωτιάς επιβίωσαν. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίστηκε «θαυμαστό» από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Εμπνεόμενος από το περιστατικό, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς συνέλαβε την ιδέα για τη δημιουργία και δωρεά ενός πιστού αντιγράφου της πρωτότυπης εικόνας της «Παναγίας της Μελισσούς» (που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Αρταμίτη στη Ρόδο). Αφού επικοινώνησε με τον Ηγούμενο της Μονής, Γέροντα Λεόντιο, και τον πατέρα Αναστάσιο, η αγιογράφηση ανατέθηκε στον Αγιορείτη Ιερομόναχο Γεώργιο Αλευρά (πρώην Δικαίο της Σκήτης των Καυσοκαλυβίων).

Η εικόνα φιλοτεχνήθηκε ως δώρο του ελληνικού λαού προς τον γαλλικό λαό. Ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2024, παρουσιάστηκε στο Βυζαντινό Κέντρο Πολιτισμού «Παναγία Μελισσού» στα Τρίκαλα στις 19 Απριλίου 2024, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμε και η Ομοσπονδία Ελληνικών Μελισσοκομικών Συλλόγων. Στις 7-8 Δεκεμβρίου 2024, κατά την επίσημη τελετή των θυρανοιξίων της αναστηλωμένης Notre-Dame, η τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προσέφερε την εικόνα εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους.

Το θεσμικό αίνιγμα και η έρευνα της «Ζούγκλας»

Αρχικά, η τύχη του ιερού κειμηλίου παρέμενε μυστήριο. Σε αλληλογραφία με τις εκκλησιαστικές αρχές του Παρισιού, ο Πρύτανης και Αρχιερέας του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων, Olivier Ribadeau Dumas, ανέφερε πως δεν υπήρχε καμία καταγραφή της δωρεάς στους επίσημους καταλόγους του ναού, εκτιμώντας ότι η εικόνα παρέμεινε στη Γαλλική Προεδρία. Παράλληλα, η Ελληνική Προεδρία της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε πως η εικόνα παραδόθηκε στην Εθιμοτυπία της Γαλλικής Προεδρίας, χωρίς όμως να υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιογραφική ομάδα του Zougla.gr απέστειλε επίσημο αίτημα προς την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Καθώς έχουν περάσει αρκετοί μήνες από αυτό το ιστορικό γεγονός, θα θέλαμε να μάθουμε με όλο τον σεβασμό πού βρίσκεται σήμερα αυτή η αγία εικόνα αντίγραφο. Εκτίθεται προς προσκύνηση από τους πιστούς και το κοινό εντός του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, έχει τοποθετηθεί σε κάποιον άλλο χώρο που διαχειρίζεται η Καθολική Επισκοπή στο Παρίσι ή βρίσκεται στην κατοχή της Προεδρίας της Γαλλίας;»

Η επίσημη απάντηση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι

Η απάντηση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι, δια στόματος του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, κ. Αλέξη Γεωργιάδη, έριξε φως στην υπόθεση και επιβεβαίωσε τις ενέργειες που γίνονται για την τελική τοποθέτηση της εικόνας.

Όπως επισημαίνει η Πρεσβεία:

«Το αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας της Μελισσούς, δώρο της Ελλάδας προς τη Γαλλική Δημοκρατία το 2024, αποτελεί κίνηση υψηλού ιστορικού, πολιτιστικού και πνευματικού συμβολισμού. Με την πράξη αυτή η χώρα μας αποτίει φόρο τιμής σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εκφράζοντας παράλληλα τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης που συνδέουν την Ελλάδα και τη Γαλλία.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος παραμένει σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες γαλλικές εκκλησιαστικές αρχές, με στόχο η εικόνα της Παναγίας της Μελισσούς να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Παρισίων, αντάξια της καλλιτεχνικής και πνευματικής της αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Γαλλία, κ. Ιωάννης-Μιλτιάδης Νικολαΐδης, έχει ζητήσει συνάντηση με τον Πρύτανη και Αρχιερέα του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων, κ. Olivier Ribadeau Dumas, προκειμένου να συζητηθούν ο τρόπος, ο χώρος και ο χρόνος έκθεσης της εικόνας.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου, μετά την επίσημη επίσκεψη του Πάπα Λέοντος ΙΔ΄ στη Γαλλία στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελική διαμόρφωση του εσωτερικού του Καθεδρικού Ναού, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης των νέων βιτρό.»

Συμπέρασμα

Τα ίχνη της «Παναγίας της Μελισσούς» βρέθηκαν και η διαδρομή της αποσαφηνίστηκε πλήρως. Μετά την επίσημη παράδοσή της στη Γαλλική Προεδρία, βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη οι τελικές διαβουλεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Πρεσβείας και των γαλλικών εκκλησιαστικών αρχών, ώστε στις αρχές Οκτωβρίου να καθοριστεί το ακριβές σημείο εντός της Notre-Dame όπου θα τοποθετηθεί μόνιμα η εικόνα προς προσκύνηση.