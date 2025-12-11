Τρία ακόμα Καλάσνικοφ, στο σπίτι του φερόμενου επίδοξου εκτελεστή του 42χρονου Γιάννη Λάλα, εντόπισαν οι Αρχές σε έρευνα που έκαναν στο χωριό του.

Συγκεκριμένα, στο χωριό Κάτω Λάμποβο, βόρεια του Αργυροκάστρου, βρήκαν οι αστυνομικοί τα πολεμικά όπλα, τυλιγμένα με πλαστική μεμβράνη, ώστε να διατηρούνται σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση.

Επίσης, εντόπισαν μια θήκη όπλου και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που ήρθε στη δημοσιότητα.

«Σε όλα τα σπίτια, είτε στην Αθήνα είτε στο χωριό του συγκεκριμένου ανθρώπου, βρήκαμε βαρύ οπλισμό και σφαίρες. Σαν να ήταν έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να τα χρησιμοποιήσει» λέει αστυνομικός που συμμετείχε στις έρευνες για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται, μεταξύ άλλων, και για υποθέσεις εμπρησμού, κλοπής, καθώς και σε διακεκριμένες παραβάσεις του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

Όμως το κυνηγητό που είχε γίνει στον Γιάννη Λάλα στα Άνω Λιόσια δεν ήταν κάτι καινούργιο. Οι Αρχές τον είχαν βάλει για τα καλά στο στόχαστρο τους.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών, οι συλληφθέντες είχαν εντοπίσει τον 42χρονο και στην περιοχή της Σπάρτης.

Πριν την απόπειρα δολοφονίας, από την οποία γλίτωσε λόγω του θωρακισμένου αυτοκινήτου που οδηγούσε, είχαν πάει με ένα λευκό αυτοκίνητο στη Λακωνία προκειμένου να τον εκτελέσουν εκεί.

«Φαίνεται όμως ότι κάτι δεν πήγε καλά εκείνη την ημέρα και το σχέδιο ακυρώθηκε» σημειώνει αστυνομικός.

Όμως, όπως φάνηκε, το «συμβόλαιο θανάτου» ήταν ακόμα ενεργό και έπρεπε να εκτελεστεί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το πρωί στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή για να απολογηθούν.