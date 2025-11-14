Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Κω, καθώς σήμερα το πρωί (14/11) βρέθηκε απαγχονισμένος άνδρας σε αρχαιολογικό χώρο.

Ο άνδρας ήταν αλλοδαπός και περίπου 30 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Μια γυναίκα, η οποία περνούσε από το σημείο εντόπισε τον άνδρα και έσπευσε να καλέσει το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 30χρονος είχε αφήσει ένα σημείωμα στο μπουφάν του.

Τέλος, ότι σήμερα στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο πήγαιναν εκδρομή 2 σχολικές μονάδες της Κω, με τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να απομακρύνουν τα παιδιά από τον χώρο, ώστε να μην αντικρίσουν τον απαγχονισμένο άνδρα.

Πηγή: KosNea, VimaKos