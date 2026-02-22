Νεκρή γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή, 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πτώμα περισυνελλέγει και μεταφέρεται από πλωτό μέσο του Λιμενικού στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (21/2), 20 άτομα, εθνικότητας Σουδάν και Αιγύπτου, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, έπειτα από ναυάγιο, ενώ εντοπίστηκαν και τρεις άνδρες νεκροί.