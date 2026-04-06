Κρατούμενος στη φυλακή του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας (06/04). Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο που σημειώνεται στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα μέσα σε τέσσερις μέρες, καθώς ένας ακόμα κρατούμενος βρέθηκε νεκρός την περασμένη Πέμπτη.

Σήμερα το πρωί ο 38χρονος Έλληνας, ο οποίος εξέτιε ποινή πολυετούς κάθειρξης για ληστείες, δεν πήγε για πρωινό και παρέμεινε στο κρεβάτι του. Μόλις επέστρεψαν οι συγκρατούμενοί του στο θάλαμο τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποίησαν τους φρουρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 38χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ του χορηγείτο και φαρμακευτική αγωγή. Αναμένεται η νεκροψία- νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Πηγή: Tempo24