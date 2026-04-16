Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Φαλάσαρνα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε σπηλιά κοντά στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο θάνατος φαίνεται να είναι πρόσφατος, καθώς δεν πρόκειται για σορό σε προχωρημένη σήψη.

Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς ρούχα, ενώ τα πρώτα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.