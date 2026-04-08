Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 28χρονου Δημήτρη, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι βρέθηκε νεκρός, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός είχε μεταβεί από την Καισαριανή μόνος του, στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» στις 5 Απριλίου 2026, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Αρχικά, η σορός του καταχωρήθηκε ως αγνώστων στοιχείων, με την επίσημη ταυτοποίησή του να πραγματοποιείται τελικά στις 8 Απριλίου.

Πλέον, οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο συναγερμός για την εξαφάνισή του είχε σημάνει στις 3 Απριλίου, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του στις 7 Απριλίου, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις, ότι η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.