Περίπου πριν από 15 ημέρες, η Αστυνομική Αρχή της Μήλου ενημέρωσε επίσημα το Γενικό Επιτελείο του Στρατού πως στα θεμέλια ενός ξενοδοχείου που ανεγέρθηκε εντοπίστηκε πολεμικό υλικό.

Αμέσως εστάλη στο νησί κλιμάκιο του ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς), το οποίο επιχειρεί από τότε την εκκαθάριση του πεδίου σταδιακά.

Το πολεμικό υλικό που εντοπίστηκε είναι του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά ούτε επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς ανακάλυψαν οι ειδικοί του Στρατού στα θεμέλια του ξενοδοχείου το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση ανέγερσης.