Τα πρώτα αποτελέσματα στις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί η ουσία προποφόλη, η οποία χρησιμοποιείται στη μέθη, μετέδωσε το MEGA. Τα πλήρη αποτελέσματα από το αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί εύρημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Mega, το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του, μεταξύ άλλων και τις υδροθεραπείες, κατά το κρίσιμο διάστημα πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Το αντίδοτο, οι διαψεύσεις, τα ευρήματα που «μιλούν» και οι μαρτυρίες που «καίνε» τη γιατρό για τη μέθη

Υπενθυμίζεται πως η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν χορήγησε μέθη, ωστόσο οι μεταγενέστερες καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου της Καρνεάδου τη διαψεύδουν.

Συγκεκριμένα, η νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε ότι η γιατρός της ζήτησε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο και να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Την τηλεφωνική επικοινωνία επιβεβαίωσε και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε το τηλεφώνημα, διευκρινίζοντας ότι ενημέρωσε πως δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, φέρεται να έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο για αντίδοτο στην προποφόλη.

Έρχονται νέες μαρτυρικές καταθέσεις

Νέες μαρτυρικές καταθέσεις αναμένονται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 9 άτομα, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι στο ιατρείο βρίσκονταν άτομα που ακόμη δεν έχουν καταθέσει.

Νέες μαρτυρίες ενδέχεται να προκύψουν και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε 6 συσκευές, καθώς και από τον έλεγχο διαδικτυακών αναζητήσεων και εφαρμογών.

Τα SMS του υπνοθεραπευτή στη γιατρό

Νέα σημαντικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, έφερε η κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή. Ο 62χρονος επιβεβαίωσε ότι μεσολάβησε για το ραντεβού της κατηγορούμενης γιατρού με τον ερμηνευτή και ότι συνεργαζόταν μαζί της ενώ εντύπωση προκάλεσε η απάντηση της γιατρού στον υπνοθεραπευτή στο γιατί δε συνόδευσε το Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. «Έχω άλλη πελάτισσα» φέρεται να είπε.

Αναλυτικότερα, η 56χρονη γιατρός του Κολωνακίου ήταν ψυχρή και λακωνική στις απαντήσεις της, στα μηνύματα που της έστειλε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την κατάθεση του 62χρονου στον ανακριτή. Αίσθηση προκάλεσε η απάντηση που φέρεται να έδωσε στο Νάσο Κομιανό στο ερώτημά του γιατί δε συνόδευσε το δημοφιλή ερμηνευτή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

«Στις πέντε παρά δέκα έστειλα ένα μήνυμα “εντάξει ο Γιώργος;” και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κ. Γ. ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δε μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης, ανέφερε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος στην κατάθεσή του επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε μήνυμα με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη να κάνει πλασμαφαίρεση.

«Μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συναινεί, από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», πρόσθεσε.

Ο Μαζωνάκης είναι κυκλοθυμικός είπε στον υπνοθεραπευτή η κατηγορούμενη γιατρός, με την οποία ο τραγουδιστής γνωριζόταν από παλιά. Όπως του είπε ο ίδιος ο τραγουδιστής, έκανε υδροθεραπείες στο ιατρείο της Καρνεάδου από το 2015 έως το 2021. Ο ίδιος πάντως τον χαρακτήρισε εγκάρδιο, αλλά πολύ επιβαρυμένο ψυχολογικά.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου», ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε ότι συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό, κάνοντας υπνοθεραπείες στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Μάλιστα, όπως είπε, λίγες ώρες πριν την επίσκεψη Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, ο ίδιος έβλεπε πελάτη στο δεύτερο ιατρείο ενώ αρνήθηκε ότι ζήτησε προμήθεια για την πλασμαφαίρεση του Μαζωνάκη.