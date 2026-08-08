Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το μεσημέρι του Σαββάτου 7 Αυγούστου, στην «καρδιά» της Αθήνας, καθώς υπήρξαν αναφορές για ύπαρξη σορού στον Λυκαβηττό.

Πολίτης κάλεσε τις αστυνομικές Αρχές και ανέφερε ότι κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων βρήκε ένα πτώμα.

Στο σημείο έσπευσαν οι άνδρες της αστυνομίας, οι οποίοι εντόπισαν τη σορό μέσα σε σπηλιά δίπλα από το εκκλησάκι, σε προχωρημένη σήψη. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ούτε αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Μεταβαίνει στην περιοχή ο ιατροδικαστής.

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε η σορός:

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή προκειμένου να διεξάγουν έρευνα – Εικόνες της «Ζούγκλας»: