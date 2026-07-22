Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα κοντά στην Ομόνοια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κινητό της τηλέφωνο το είχε βρει ένας Βούλγαρος και στη συνέχεια το πούλησε σε έναν Αλβανό.

Το κινητό τηλέφωνο, σύμφωνα με τον Αναστάσιο Ντούγκα, δικηγόρο του συζύγου της Γιου Τινκ, έχει γίνει reset και έχουν διαγραφεί τα πάντα από το εσωτερικό του.

Ωστόσο ο κύριος Ντούγκας σε επικοινωνία που είχε μαζί του η ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα ανέφερε πως «είναι πολύ πιθανό να γίνει ανάκτηση όλων των δεδομένων».

Aστυνομικές πηγές τονίζουν πως το τηλέφωνο ενεργοποιηθηκε τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης αφού αυτός που το κατείχε έβαλε κάρτα στη συσκευή με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα.

Παράλληλα πρόσθεσε πως σήμερα ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, Βασίλης Καραβασίλης, έδωσε συμπληρωματική κατάθεση για την υπόθεση ενώ επιβεβαίωσε πως το κινητό το οποιο βρέθηκε είναι δικό της.

Κατάθεση στις Αρχές έδωσαν ο Αλβανός αλλά και ο Βούλγαρος όσον αφορά στον τρόπο που απέκτησαν το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης, ενώ υποδείχθηκε και το σημείο όπου βρέθηκε η συσκευή.

Η μήνυση για αρπαγή και δολοφονία

Υπενθυμίζεται πως ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης στρέφεται πλέον ανοιχτά στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Μάλιστα το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου, κατέθεσε μήνυση για τα αδικήματα της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας. Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Αναστάσιου Ντούγκα, ο σύζυγος ζητά από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να ερευνηθεί σε απόλυτο βάθος η υπόθεση, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Η νομική αυτή ενέργεια σύμφωνα με τον συνήγορό του κρίθηκε απαραίτητη τη δεδομένη στιγμή, διότι οι μέρες περνούν και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αλλοιωθούν ή να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών.

Παράλληλα, η πλευρά του συζύγου έχει ήδη προσκομίσει στις Αρχές πολύ σοβαρά δεδομένα και πληροφορίες που στρέφουν την προσοχή σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τον γνωστό ποινικολόγο, πρέπει να κληθούν και να εξεταστούν χωρίς καμία καθυστέρηση.

Η συνέντευξη του συζύγου στη «Ζούγκλα»

Σημειώνεται πως ο σύζυγός της είχε μιλήσει ανοιχτά στο Zougla.gr , απαντώντας σε όλα τα φλέγοντα ερωτήματα που αιωρούνται γύρω από την υπόθεση, χωρίς να αποφύγει τις «γκρίζες» ζώνες και τις σκληρές πλευρές αυτής της ιστορίας.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Iουλίου. Ο σύζυγός της δίνει για όλα αυτά που έχουν ακουστεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναφέρεται στα μεγάλα χρηματικά ποσά και τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί γύρω από τις επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης, φωτίζει τις προσωπικές οικονομικές διαφορές που αντιμετώπιζε το ζευγάρι με τρίτα πρόσωπα και κατονομάζει εκείνους στους οποίους στρέφονται πλέον οι δικές του, σοβαρές υποψίες.

Όλα όσα είπε:

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει σε ένα πρατήριο υγρό καυσίμων, μια επιχείρηση στην οποία η σύζυγός του ήταν διαχειρίστρια προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν Κινέζο επενδυτή ο οποίος ήθελε να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, από την πρώτη στιγμή ήταν αρνητικός στο να μπλέξει η σύζυγός του σε τέτοιες δραστηριότητες εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους αλλά και το τι είχε ανακαλύψει.

Τα ίχνη της 50χρονης που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, χάθηκαν ξαφνικά στις 20 Μαΐου πυροδοτώντας μπαράζ ερευνών και σεναρίων.

Η 50χρονη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να αποχωρεί από την οικία της λίγο πριν από τις δέκα το πρωί, φορώντας λευκά ρούχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της γραμμής 305 με σκοπό να μεταβεί στο κέντρο της Αθήνας, όπου επρόκειτο να διεκπεραιώσει επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το θρίλερ εντείνεται από το γεγονός ότι λίγη ώρα πριν χαθεί κάθε ψηφιακό της ίχνος, η ίδια έστειλε στην πεθερά της δύο φωτογραφίες χωρίς κανένα συνοδευτικό κείμενο, μία από τη στάση του λεωφορείου κοντά στο Δημαρχείο Σπάτων και μία μέσα από το όχημα.

Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν τεθεί οι πολυσχιδείς επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης, καθώς εκτός από τη μετάφραση, ασχολούνταν ενεργά με τη διαχείριση ακινήτων εύπορων συμπατριωτών της, τη μεσιτεία για το πρόγραμμα Golden Visa, καθώς και με τη διαχείριση επιχειρήσεων, όπως ένα πρατήριο υγρών καυσίμων.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή σοβαρές δικαστικές εκκρεμότητες και οικονομικές διαφορές του παρελθόντος.

Σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί συνεχίζουν να χαρτογραφούν τα δρομολόγιά της και να εξετάζουν όλες τις πρόσφατες συναντήσεις της, προσπαθώντας να συνθέσουν τα κομμάτια αυτού του περίπλοκου παζλ.

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