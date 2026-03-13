Εμφανίστηκε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον δικηγόρο του, ένας νεαρός ο οποίος είχε φωτογραφηθεί ως ύποπτος για την επίθεση στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Φέρεται να υποστηρίζει ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα ενώ και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι όντως φέρει χτυπήματα. Ο ίδιος λέει ότι δεν είχε μαχαίρι μαζί του και ότι βρήκε κάποιο μαχαίρι στο οδόστρωμα και με αυτό χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά του.

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της Παρασκευής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σε ένα επεισόδιο που αρχικά έλαβε τα χαρακτηριστικά οπαδικής βίας.

Ειδικότερα, στη γωνία Αργοναυτών και Παπαδημητρίου, λίγο πριν τις 22:30, τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά έστησαν καρτέρι στον νεαρό, ο οποίος ήταν κάτοικος της γειτονιάς, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν πισώπλατα μπροστά στα μάτια γειτόνων. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στον θώρακα και τον πνεύμονα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση γύρω στις 22:00, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου ο νεαρός παρέμεινε αιμόφυρτος στο έδαφος για περίπου πενήντα λεπτά. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ανατριχιαστική είναι η στιγμή όταν μετά από κάποια βήματα που κάνει καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο και χάνει τις αισθήσεις του.

