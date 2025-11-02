Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα που έγινε το βράδυ του Σαββάτου, 1 Νοεμβρίου, στην Αράχωβα. Ο 42χρονος φαίνεται πως δέχτηκε τουλάχιστον δέκα σφαίρες, σε διάφορα σημεία του σώματός του, την ώρα που βρισκόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές και το οποίο βρέθηκε καμένο, είχε κλαπεί από την περιοχή της Ηλιούπολης, με τον ιδιοκτήτη να μην έχει προλάβει να δηλώσει την απώλειά του στις Αρχές.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε στο εσωτερικό του κατεστραμμένου οχήματος δύο καμένα όπλα, ένα Καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι. Τα όπλα αυτά εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση.

Το χρονικό του εγκλήματος

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 42χρονος είχε πάει μαζί με μία γυναίκα και ακόμα δύο φιλικά ζευγάρια στο σαλέ Aelia κοντά στην Αράχωβα. Οι δράστες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του θύματος και όταν βγήκε στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου για να χαλαρώσει, άνοιξαν πυρ εναντίον του με Καλάσνικοφ.

Ο 42χρονος έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς δέχτηκε πολλαπλές σφαίρες και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα του. Στη συνέχεια η γυναίκα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις Αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, βρέθηκε το καμένο αυτοκίνητο, το οποίο η Αστυνομία θεωρεί πως χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μαφιόζων

Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στην ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα του Έντικ, που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της «Greek Mafia».

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από Πρατήριο υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας του, στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί, χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Την έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

Το καμένο αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σαλέ:

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ