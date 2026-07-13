Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7) στα Βριλήσσια, όταν ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού (SUV) καρφώθηκε σε βιτρίνα καταστήματος γυναικείων ρούχων. Το απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε επί της πολυσύχναστης οδού Πεντέλης, ακριβώς την πρώτη ημέρα έναρξης των θερινών εκπτώσεων.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που το ΙΧ σπάει την τζαμαρία και εισβάλλει ορμητικά στο κατάστημα, με τους υπαλλήλους και τους πελάτες να τρέχουν έντρομοι για να σωθούν. Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Αντί για όπισθεν έβαλε… πρώτη

Όπως προέκυψε, η οδηγός του οχήματος ήταν πελάτισσα του συγκεκριμένου μαγαζιού. Δευτερόλεπτα πριν από την εισβολή, οι κάμερες κατέγραψαν το αυτοκίνητο σταθμευμένο απέξω, με τη γυναίκα να κάνει ελιγμούς για να βγει στην οδό Πεντέλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ALPHA, η οδηγός μπέρδεψε τις ταχύτητες και αντί να βάλει όπισθεν, έβαλε πρώτη και πάτησε γκάζι. Όπως περιέγραψε κάτοικος της περιοχής, η γυναίκα ήθελε να φύγει προς τα πίσω, αλλά το όχημα κινήθηκε απότομα μπροστά. Το SUV μπήκε στο κατάστημα παίρνοντας παραμάζωμα κρεμάστρες και ρούχα, μέχρι που ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε μια εσωτερική τσιμεντένια κολόνα.

Σε κατάσταση σοκ η οδηγός

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο σε κατάσταση απόλυτου σοκ, ζητώντας επανειλημμένα συγγνώμη, ενώ αγκάλιασε τις σοκαρισμένες εργαζόμενες του μαγαζιού.

Λίγο αργότερα, ειδικός γερανός απομάκρυνε το όχημα από το εσωτερικό του καταστήματος, ενώ τεχνικά συνεργεία ξεκίνησαν άμεσα τις εργασίες για την αποκατάσταση της σπασμένης τζαμαρίας.