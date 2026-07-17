Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η άγρια επίθεση που σημειώθηκε στα Βριλήσσια, έξω από γνωστό φούρνο της περιοχής, όταν ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε με μανία σε έναν 66χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά και κατασπαράζοντας μέχρι θανάτου το μικρόσωμο κατοικίδιό του.

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες, καθηλωτικές εικόνες από τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν το αιματηρό περιστατικό. Σε βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφηκε στο σημείο, αποτυπώνεται η στιγμή που αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επεμβαίνουν άμεσα και περνούν χειροπέδες στην 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου, προκειμένου να την οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται καθαρά η κόρη της 48χρονης να παίρνει το λυκόσκυλο από το λουρί και να το απομακρύνει εσπευσμένα από τον χώρο της επίθεσης, εν μέσω αναστατωμένων περαστικών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής (17/7) στα Βριλήσσια. Ο 66χρονος είχε βγάλει βόλτα το μικρόσωμο σκυλάκι της οικογένειάς του, όταν ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με το μεγαλόσωμο λυκόσκυλο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το ζώο επιτέθηκε με σφοδρότητα. Ο ηλικιωμένος άνδρας προσπάθησε με αυτοθυσία να προστατεύσει το κατοικίδιό του, μπαίνοντας μπροστά, όμως το λυκόσκυλο αποδείχθηκε αδύνατο να συγκρατηθεί.

Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: το μικρό σκυλάκι άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαθιά και σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο πριν την άγρια επίθεση

Αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες η ιδιοκτήτρια του λυκόσκυλου

Η 48χρονη ιδιοκτήτρια αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες για τη σωματική βλάβη από αμέλεια και την παραβίαση των κανόνων προστασίας και συγκράτησης ζώων συντροφιάς, ενώ η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.