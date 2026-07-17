Τραγικές διαστάσεις πήρε η επίθεση ενός σκύλου στα Βριλήσσια το πρωί της Παρασκευής 17/07, με αποτέλεσμα ένας 66χρονος να καταλήξει με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε, έξω από γνωστό αρτοποιείο της περιοχής, όταν ο 66χρονος πέρασε από το σημείο μαζί με το δικό του σκυλί. Προηγουμένως μία 48χρονη γυναίκα είχε δέσει τον σκύλο της έξω από το κατάστημα, όμως το ζώο κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε στον 66χρονο άνδρα και το σκυλί του.

Η μάχη του 66χρονου να σώσει το σκυλάκι του

Ο άνδρας, βλέποντας το κατοικίδιό του να κινδυνεύει, μπήκε στη μέση προσπαθώντας να το σώσει από τα δόντια του μεγαλόσωμου σκύλου. Όμως, η μανία του ζώου στράφηκε και εναντίον του, καταφέρνοντάς του βαθιά και σοβαρά τραύματα σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του ιδιοκτήτη αλλά και των περαστικών που έσπευσαν να βοηθήσουν, το μικρόσωμο σκυλάκι δεν τα κατάφερε και υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς ενώ η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.