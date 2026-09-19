Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές σε έναν 14χρονο στα Βριλήσσια που ξυλοκόπησε συμμαθητή του.

Το άγριο περιστατικό βίας μεταξύ των ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος φέρεται να κλώτσησε και να γρονθοκόπησε συνομήλικό του, με αποτέλεσμα το δεύτερο παιδί να τραυματιστεί σοβαρά.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ιδιωτικό νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Πέρα από τον ανήλικο, συνελήφθη και η μητέρα του, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Ο 14χρονος αναμένεται αύριο να περάσει αυτόφωρο.