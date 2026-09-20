Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 14χρονος μαθητής έπειτα από βίαιη επίθεση που δέχτηκε από συνομήλικο συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Βριλησσίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του περιστατικού, ο δράστης του κατάφερε ισχυρά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί βαρύτατα.

Το θύμα διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Οι ιατροί κρίνουν την κατάστασή του ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς φέρει βαριά κάκωση στο νεφρό και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του οργάνου.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 14χρονου δράστη, όσο και της μητέρας του. Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα.

Ο ανήλικος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.