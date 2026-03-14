Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία το απόγευμα της Παρασκευής και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ισχυρίζεται πως δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ότι τα χτυπήματα τον οδήγησαν να αντιδράσει με μαχαίρι. «Δεν είχα σκοπό να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», φέρεται να δήλωσε.

Σε ερώτηση των αστυνομικών αν γνώριζε το θύμα ή τα υπόλοιπα άτομα, απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας ότι η επίθεση οφειλόταν στο γεγονός ότι υποστηρίζουν αντίπαλη ομάδα της πόλης. Κατά την κατάθεσή του, μάλιστα, παρουσίασε σημάδια τραυματισμού που φέρεται να προκλήθηκαν από τον 20χρονο και τους φίλους του. Από την πλευρά τους, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ισχυρίστηκαν ότι ο φερόμενος δράστης δεν ήταν μόνος, αλλά συνοδευόταν από ένα ακόμη άτομο.

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές. Ούτε ο κατηγορούμενος ούτε το θύμα είχαν στο παρελθόν εμπλακεί σε περιστατικά οπαδικής βίας.

Πηγές αναφέρουν ότι το θύμα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως μέλος μιας ομάδας που, μεταξύ άλλων, έκλεινε ραντεβού με άτομα για να τα παγιδεύσει και να τους επιτεθεί, εμφανιζόμενοι στα προκαθορισμένα σημεία στο άλσος Μετεώρων. Η ομάδα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει πέντε τέτοιες επιθέσεις από τις 10 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Σε βάρος του ίδιου και άλλων εννέα ατόμων είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου, καθώς οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ενώ παραμένει ανοικτό και το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, ένα στον θώρακα αριστερά και ένα στη δεξιά πλάτη. Η σορός του μεταφέρθηκε από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ, όπου πραγματοποιούνται τοξικολογικές εξετάσεις και θα ακολουθήσει αξονική, πριν ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Χθες, η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της δολοφονίας, ακολουθώντας τη διαδρομή του θύματος μέχρι να καταρρεύσει στην οδό Αργοναυτών.