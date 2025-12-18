Με βροχές αλλά και χιόνια στα ορεινά, θα υποδεχθούμε τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Το πρώτο επίσημο στίγμα του καιρού των Χριστουγέννων, έδωσε μέσω νέου βίντεο στο κανάλι του στο YouTube ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, την Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, ωστόσο προς το Σάββατο θα έχουμε φαινόμενα στα δυτικά και νότια της χώρας. Επίσης, μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής θα ενταθούν οι βροχές στα ανατολικά όπως και στην Κρήτη, ενώ βροχές αναμένονται σε Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία.

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου το σκηνικό θα είναι βροχερό στα δυτικά και τα νότια της χώρας, ενώ πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα, τη Μαγνησία και την Εύβοια.

Από την Τρίτη 23/12 και την Τετάρτη 24/12 θα έχουμε αλλαγή του καιρού με αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά, ενώ τα Χριστούγεννα αναμένεται άστατο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κλείνοντας, ο Σάκης Αρναούτογλου επεσήμανε ότι μετά τα Χριστούγεννα στις 26/12 θα σημειωθούν ήπιες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά μας, ενώ από τις 27/12 θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Μαρουσάκης: «Από το Σάββατο αλλάζει το μοτίβο του καιρού»

Σε ήπιους ρυθμούς διατηρείται προς το παρόν ο καιρός, καθώς επιδρά ακόμα το βαρομετρικό των υψηλών πιέσεων, κάτι που ωστόσο αλλάζει από αύριο Παρασκευή (19/12) και μπαίνουμε σε ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Παρά την απουσία φαινομένων αυτό το διάστημα, οι θερμοκρασίες είναι σχεδόν «πολικές» με αρκετό κρύο το πρωί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα στο Νευροκόπι το θερμόμετρο έδειχνε νωρίς το πρωί μείον 5.

Ο μετεωρολόγος συνιστά επίσης προσοχή στις πυκνές ομίχλες για μεγάλο διάστημα της ημέρας, κυρίως από την περιοχή της Λαμίας και βορειότερα, οι οποίες θα διατηρηθούν και αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από το Σάββατο, το μοτίβο καιρού αλλάζει, καθώς από την περιοχή της Σύρτης έρχεται βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο φέρνει έντονες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.