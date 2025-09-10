Βροχή από σφαίρες έπεσαν τα ξημερώματα στο Ίλιον. Ένας φύλακας σε εγκαταστάσεις προσκόπων που βρίσκονται στο πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”, κοντά στον Πύργο Βασιλίσσης, ειδοποίησε την αστυνομία ότι γύρω στις 2 τα βράδυ έγινε μια συμπλοκή με την συμμετοχή περίπου 30 Ρομά.

Τα αίματα άναψαν, οι εμπλεκόμενοι έβγαλαν όπλα και άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης που πήγαν στο σημείο δεν βρήκαν κάποιον από τα άτομα που συμμετείχαν στο επεισόδιο αλλά διάσπαρτους κάλυκες.

Συγκεκριμένα, περισυνέλεξαν 17 κάλυκες τεσσάρων διαφορετικών διαμετρημάτων και τα μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Παρά τις αναζητήσεις που έγιναν στην περιοχή οι “θερμόαιμοι” δεν εντοπίστηκαν.