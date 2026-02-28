Νέα υπόθεση απόπειρας εξαπάτησης πολιτών μέσω παραπλανητικών γραπτών μηνυμάτων (SMS), διερευνά η Ελληνική Αστυνομία. Οι επιτήδειοι αποστέλλουν μηνύματα που κάνουν λόγο για υποτιθέμενα τροχονομικά πρόστιμα ή απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, καλώντας τους παραλήπτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή χρηματικών ποσών και ευαίσθητων τραπεζικών στοιχείων μέσω ψευδών ιστοσελίδων που προσομοιάζουν σε επίσημες κρατικές πλατφόρμες.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην επιλέγουν τους ύποπτους συνδέσμους, να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα και να διαγράφουν άμεσα τα συγκεκριμένα μηνύματα.

 

 

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συστήνεται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του, καθώς και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

