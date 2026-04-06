Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου νοσηλεύονται από το βράδυ της Κυριακής (5/4) τέσσερα άτομα, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής αυτοσχέδιων ρουκετών στον Βροντάδο, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς και κινητοποιώντας τις Αρχές.

Συνολικά πέντε άτομα μεταφέρθηκαν αρχικά στα επείγοντα του Νοσοκομείου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι τέσσερις εξ αυτών κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνουν για νοσηλεία, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους.

Σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, το πρωί της Δευτέρας (6/4) στο Νοσοκομείο Χίου παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Χειρουργική Κλινική τρεις άνδρες και μία γυναίκα με εκτεταμένα εγκαύματα.

«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση των τραυματιών θα επανεκτιμηθεί εντός της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή πλαστικού χειρουργού.

Υπό διερεύνηση τα αίτια της έκρηξης

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η έκρηξη σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας ανάφλεξη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων ρουκετών, στο πλαίσιο του γνωστού εθίμου του ρουκετοπόλεμου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την προανάκριση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διώξεις και εκτεταμένοι έλεγχοι

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προχωρά στην άσκηση διώξεων σε βάρος των τραυματιών για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στον Βροντάδο, σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για χώρους κατασκευής ρουκετών, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων υλικών και δραστηριοτήτων.

Το νέο περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που συνδέονται με την κατασκευή και χρήση αυτοσχέδιων ρουκετών, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ανάγκη θεσμικού πλαισίου και αυστηρότερων ελέγχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

ΠΗΓΗ: politischios.gr