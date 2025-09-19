Στόχος ληστών για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες έγινε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Βύρωνα. Λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ, ένας άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα που βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της περιοχής, στην οδό Φορμίωνος. Χωρίς να χάσει χρόνο, ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού τον υπάλληλο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κατάφερε να κάνει γερή «μπάζα».

Άρπαξε περίπου 1500 ευρώ σε μετρητά αλλά και δελτία τυχερών παιχνιδιών αξίας περίπου 8 χιλιάδων ευρώ. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε στα στενά της περιοχής. Ο κατατρομαγμένος υπάλληλος, ειδοποίησε την αστυνομία που πήγε στο σημείο για δεύτερη φορά σε διάστημα δέκα ημερών.

Οι αρχές αναζητούν εικόνα από κάμερες γειτονικών καταστημάτων και το πρώτο πράγμα που ερευνούν είναι αν οι δυο ληστείες είναι… τυχαίο γεγονός ή πρόκειται για τον ίδιο δράστη που… «γλυκάθηκε» την πρώτη φορά και αποφάσισε να κάνει και δεύτερη «επίσκεψη» στο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών.