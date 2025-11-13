Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) στην Πυροσβεστική, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη, στη Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βυθίστηκε και το τέταρτο σκάφος, εκτός από τα τρία που είχαν ήδη βυθιστεί νωρίτερα.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της «Ζούγκλας»:

Στο νερό έχουν μπει ειδικά φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί ρύπανση των υδάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε στο MEGA πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο τουριστικό σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ στην Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.

