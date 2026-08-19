Το ηλιόλουστο σκηνικό των Κυκλάδων του Αυγούστου, επισκιάστηκε από ένα τεράστιο κύμα ομίχλης. Η Πάρος, η Αντίπαρος, η Κίμωλος, η Σίκινος και η Ηρακλειά «πνίγηκαν» από το φαινόμενο sea smoke.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου εντυπωσιάζουν, καθώς η εικόνα αυτή των Κυκλάδων είναι πρωτόγνωρη.

Βίντεο από λιμάνι της Πάρου:

Η ορατότητα ακόμα και σε κοντινή απόσταση ήταν αδύνατη και η προσέγγιση ή αναχώρηση των πλοίων μετατράπηκε σε πραγματικό άθλο.

Βίντεο από τη Σίκινο:

Βίντεο από την Κίμωλο – Οι λουόμενοι δεν μπορούσαν να δουν ούτε την Μήλο:

Εικόνες από την Κίμωλο και την Ηρακλειά βυθισμένες στην ομίχλη:

Τι είναι το φαινόμενο sea smoke

Το sea smoke (θαλάσσιος καπνός) είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο και μοιάζει με λεπτή ομίχλη ή καπνό που αναδύεται και σχηματίζεται ακριβώς πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, κάνοντας τα νερά να φαίνονται σαν να αχνίζουν.

Δημιουργείται όταν ψυχρός αέρας φυσάει πάνω από θάλασσα που η θερμοκρασία της είναι αισθητά πιο θερμή.