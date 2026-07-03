Στον βυθό της θάλασσας κατέληξε τελικά το ταχύπλοο σκάφος που τυλίχτηκε στις φλόγες το πρωί της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, ανοιχτά της Παλαιάς Φώκαιας, παρά τη μεγάλη και άμεση κινητοποίηση των Αρχών, αλλά και ιδιωτικών σκαφών.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα, οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, καθώς απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το φλεγόμενο ταχύπλοο χάρη σε ιστιοφόρο που έπλεε κοντά στο σημείο. Οι διασωθέντες είναι ο 63χρονος κυβερνήτης του σκάφους και τρεις νεαροί, ηλικίας 22 ετών.

Η στιγμή της βύθισης:

Στη συνέχεια, πλωτό μέσο του Λιμενικού παρέλαβε τα τέσσερα άτομα και τα μετέφερε στο Λιμενικό Τμήμα της Παλαιάς Φώκαιας, το οποίο έχει αναλάβει και τη διενέργεια της προανάκρισης.

Για τη διαχείριση του περιστατικού στήθηκε άμεσα επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύο πυροσβεστικά πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος και δύο ναυαγοσωστικά σκάφη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο ταχύπλοο εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Δείτε βίντεο με το γιοτ στις φλόγες:

Φωτογραφίες από την επιχείρηση κατάσβεσης: