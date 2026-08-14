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Ιστιοφόρο καταμαράν με τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 άνθρωποι ξένης καταγωγής, βυθίζεται στη θαλάσσια περιοχή δύο ναυτικά μίλια δυτικά των νήσων Φλεβών.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού με σημαία Νήσων Κέιμαν, υπό τον πλήρη συντονισμό του ΕΚΣΕΔ,

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλλεξε τους 10 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταβιβάστηκαν στη θαλαμηγό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του Λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.