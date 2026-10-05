Η άγρια επίθεση που δέχτηκε η οδηγός ταξί από τον 35χρονο που προφυλακίστηκε, περιγράφεται από το ίδιο θύμα στις Αρχές και προκαλεί σοκ.

Μία κλήση για να παραλάβει επιβάτη από την Κυψέλη, εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την οδηγό:

«Μέσω εφαρμογής πήγα να παραλάβω άτομο από την Κυψέλη, με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Όταν φθάσαμε στον προορισμό, μου είπε ότι θέλει να πληρώσει με κάρτα, του έδωσα το κινητό με την εφαρμογή αλλά δεν έπιανε σήμα ώστε να συνδεθεί. Μου πρότεινε ο ίδιος να πάμε λίγο πιο κάτω για να πιάσει, μέχρι που φθάσαμε σε μία πλατεία. Μετά από περίπου ένα τέταρτο, του πρότεινα να πάμε σε ΑΤΜ».

Σύμφωνα με την περιγραφή της οδηγού, ήταν η στιγμή που ο 35χρονος άρχισε να εξοργίζεται:

«Είχε αρχίσει να εξοργίζεται και είπε ότι τελειώνει η υπομονή του. Εγώ εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι δεν ήθελε να πληρώσει, οπότε πήγαμε πιο κάτω για να βρω σήμα και του είπα ότι θα τον γυρίσω εγώ. Όπως και έγινε. Στην επιστροφή του έπιασα συζήτηση και του είπα ότι αφού γνωρίζει ότι δεν έχει σήμα η περιοχή του, καλό είναι να έχει μαζί του μετρητά για το ταξί. Μου απάντησε ότι δεν είναι υποχρεωμένος.

Εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να χτυπάει το τζάμι, προφανώς δείχνοντας το σήμα του POS. Εγώ του είπα ότι έχω POS αλλά δεν πιάνει, και θα ήταν καλό για διευκόλυνση όλων αν είχε μετρητά. Εκεί ξεκίνησε να νευριάζει έντονα, χτυπούσε πιο δυνατά το τζάμι και έπιασε απότομα από το λαιμό, με έσφιξε με δύναμη, με κύλησε πίσω στο κάθισμα και μου είπε: “Σήμερα είναι η τελευταία σου ημέρα, θα σε σκοτώσω”».

«Ξαφνικά μου δαγκώνει το αυτί και το κρατάει δαγκωμένο»

Η οδηγός προσπαθεί να σωθεί, όπως περιγράφει, με τη συνέχεια να είναι εφιαλτική:

«Προσπαθούσα να τον απωθήσω με τα χέρια μου. Μου έκοψε την ανάσα και ξαφνικά μου δαγκώνει το αυτί και το κρατάει δαγκωμένο. Πάλευα μέχρι να με αφήσει και εκείνος συνέχιζε να το δαγκώνει μέχρι που το έκοψε.

Τότε βρήκα την ευκαιρία και γλίστρησα έξω από το αυτοκίνητο και έπεσα στο δρόμο. Πέφτοντας στο δρόμο, τον είδα να έρχεται προς τα πάνω μου με εμμονή να με σκοτώσει. Σηκώθηκα και προσπάθησα να τρέξω και εκείνος συνέχισε να με κυνηγάει θέλοντας να με σκοτώσει».

Η γυναίκα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με τους περαστικούς να τον ακινητοποιούν.

«Χρειάστηκαν τουλάχιστον 5 άτομα για να τον ακινητοποιήσουν» περιέγραψε.