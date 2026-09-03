Απότομο τέλος στο καλοκαιρινό σκηνικό μπήκε το απόγευμα της Πέμπτης (3/9) στο Αγρίνιο, καθώς ένα απρόσμενο και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας σάρωσε την περιοχή. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η καθαρή ατμόσφαιρα έδωσε τη θέση της σε κατακλυσμιαία βροχή, θυελλώδεις ανέμους και σφοδρή χαλαζόπτωση, πιάνοντας κυριολεκτικά στον ύπνο κατοίκους και επισκέπτες που απολάμβαναν την απογευματινή τους βόλτα.

Το μπουρίνι χτύπησε την πόλη με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν αντικείμενα στους δρόμους, αναγκάζοντας τους ανυποψίαστους πολίτες να τρέξουν πανικόβλητοι για να βρουν καταφύγιο κάτω από υπόστεγα, προκειμένου να προστατευτούν.

Πλημμύρες και καταστροφές από το χαλάζι

Το χαλάζι που έπεσε ήταν τόσο πυκνό που σε αρκετές γειτονιές της πόλης οι δρόμοι «άσπρισαν», αφήνοντας μάλιστα πίσω του μεγάλες ζημιές. Παράλληλα, η ένταση της βροχόπτωσης οδήγησε σε συσσώρευση υδάτων, με αποτέλεσμα να προκληθούν πρόσκαιρα, αλλά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα στις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου, οι οποίες πλημμύρισαν, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των οχημάτων.

Η μανία της φύσης προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Όπως μεταδίδει το agrinionews.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου τέθηκε σε συναγερμό, δεχόμενη κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας συνολικά 25 κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Ειδικότερα, οι επτά από τις κλήσεις αφορούσαν κοπές και απομακρύνσεις δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Οι υπόλοιπες κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις παροχής βοήθειας, οι οποίες ωστόσο, ευτυχώς, δεν έλαβαν καταστροφικές διαστάσεις.

Με πληροφορίες από agriniopress.gr και sinidisi.gr